Rize'de heyelanda 2 ev toprak altında kaldı
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde heyelan nedeniyle 2 ev toprak altında kaldı, 3 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Çayeli'nin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
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Boş olan 2 ev toprak altında kalırken, risk nedeniyle 3 ev ise tahliye edildi.
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Heyelan sonucu ulaşıma kapanan köy yoluna vatandaşlar başka yoldan ulaşım sağlıyor.
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İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
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Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, AA muhabirine, sabah saatlerinde heyelan meydana geldiğini söyledi.
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Küçüksarı, heyelan sonucu toprak altında kalan evlerde kimse olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
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