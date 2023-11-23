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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de sağanak sonrası heyelan meydana geldi! İstinat duvarı yıkılan 2 katlı ev askıda kaldı!

        Rize'de eve sağanak sonrası askıda kaldı!

        Rize'de sağanak sonrası evlerin bulunduğu yamaç arazide heyelan meydana geldi. Heyelanla alt kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı ev askıda kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:05
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          Rize'de heyelan sonucu istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı boş evin temelinde hasar oluştu.

        • 2

          Kentte dün etkili olan sağanak sonrası Hemşin ilçesi Akyamaç köyünde Mustafa Devrim'e ait 2 katlı evin bulunduğu yamaç arazide, heyelan meydana geldi.

        • 3

          Heyelanla alt kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümü yıkılan evin temelinde hasar oluştu.

        • 4

          İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, sahiplerinin İstanbul'da yaşadığı evde inceleme başlattı

        • 5
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