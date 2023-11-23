Rize'de eve sağanak sonrası askıda kaldı!
Rize'de sağanak sonrası evlerin bulunduğu yamaç arazide heyelan meydana geldi. Heyelanla alt kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı ev askıda kaldı
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Rize'de heyelan sonucu istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı boş evin temelinde hasar oluştu.
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Kentte dün etkili olan sağanak sonrası Hemşin ilçesi Akyamaç köyünde Mustafa Devrim'e ait 2 katlı evin bulunduğu yamaç arazide, heyelan meydana geldi.
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Heyelanla alt kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümü yıkılan evin temelinde hasar oluştu.
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İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, sahiplerinin İstanbul'da yaşadığı evde inceleme başlattı
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