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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Rıza Çalımbay: Biraz daha gayretli olmamız gerekiyordu - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Rıza Çalımbay: Biraz daha gayretli olmamız gerekiyordu

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Biraz daha gayretli olmamız, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:36
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        "Biraz daha gayretli olmamız gerekiyordu"
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayıp öne geçtiklerini söyledi.

        "10 KİŞİ KALMAMIZ KÖTÜ OLDU"

        Cengiz Demir'in 53. dakikada gördüğü kırmızı karta değinen Çalımbay, "Hakem arkadaşımızın kırmızı kart göstermesiyle 10 kişi kalmamız maalesef kötü oldu. Ondan sonra maçın içinde oyun düzenini kuramadık. Sıkıntılı bir maç oldu. Böyle olmaması gerekiyordu." diye konuştu.

        "BİRAZ DAHA GAYRETLİ OLMAMIZ GEREKİYORDU"

        Çalımbay, iki takımın da kazanmaya ihtiyacının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Biraz daha gayretli olmamız, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. 10 kişi kaldıktan sonra oyun koptu ve inanılmaz goller attılar. O anda yapacak bir şey de yoktu. Bütün değişiklikleri de yaptık. Oyunu değiştirelim diye bütün arkadaşları koyduk ama maalesef olmadı. Bana göre arkadaşlarımız biraz konsantre olmadı. Bir de tabii ki küçük gördüler. Onlara da söyledik 'Sakın böyle düşünmeyin' diye ama maalesef kaybettiğimiz bir maç oldu."

        Bir basın mensubunun sorusu üzerine maçın kırılma anının gördükleri kırmızı kart olduğunu dile getiren Çalımbay, oyuncusunun rakip kaleciye kasıtlı müdahale etmediğini savundu.

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