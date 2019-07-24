"ANNE OLMAYI HER ŞEYDEN ÇOK İSTİYORUM"

Rihanna, iki yıldır birlikte olduğu Suudi iş insanı Hassan Jameel ile evlilik planı yapmadıklarını belirtmişti. Ünlü şarkıcı, “Bunu yalnızca Tanrı bilir. Biz plan yaparız, o da güler, öyle değil mi? Ama şu hayatta anne olmayı her şeyden çok istiyorum” dedi.