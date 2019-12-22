Cüneyt Çakır öyle birkaç hata yaptı ki skor değişti. Görmedi, penaltı ile skor değişti. Korneri aut verdi, döndü gol oldu. Yani skoru etkileyecek hatalar yaptı. Emin ol 0-0 olsa orada karambolden korneri verecekti. Bence 2-0 autuydu o.