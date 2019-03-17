"8 puanlık farkla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan biri son 9 haftaya lider girse şampiyon dersiniz. Ama Başakşehir olduğu için bu zor. Büyük kulüplerin bir kultürü vardır sahaya yansıyan. Galatasaray mı 2-0 yenik duruma düştü yoksa Bursaspor mu 2-0 yenik duruma düştü."