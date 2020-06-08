"UEFA'ya görüşmeye gittiler, ben o kadar biliyorum. Bu hemen patlayan bir süreç değil, daha önce başlayan bir süreç. Demek ki bu sürede bir şeyler atlatılamadı. Bizim kulüplerin hatası var mı? Var. Avrupa'da, FIFA'da en çok dosyası olan kulüpler bizim kulüplerimizdir."