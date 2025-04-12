Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Nisan reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Nisan reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

        Cuma akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması, izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar yayınlandı. Peki 11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 08:34 Güncelleme: 12.04.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları ile 11 Nisan Cuma günü en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, ATV2de yeni dizi Sustalı Ceylan, Star TV'de ise geçtiğimiz hafta final yapan Yalı Çapkını'nın yerine yerli film Nalan yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 11 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları gün içinde açıklanacak. Açıklanınca Total, AB sıralaması belli olacak.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total grubunda Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, zirvede yer aldı. ATV‘nin gündüz kuşağındaki “Esra Erol’da” programı ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti ise üçüncü sırada yer aldı.

        • 3

          AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. İkinci sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ise 3. sıraya yerleşti.

          ABC kategorisinde de Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti birinciliği kimseye kaptırmadı. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler,” programı üçüncü oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diş ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diş ağrısıyla başladı!
        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!
        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa