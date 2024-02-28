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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 27 Şubat 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani total ve AB reyting sıralaması

        27 Şubat 2024 reyting sonuçları açıklanıyor: Total ve AB reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi?

        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 27 Şubat Salı günü birçok dizi, yarışma ve haber programları dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam kuşağında ekrana gelen Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani, Survivor All Star, Senden Önce dizilerinin total ve AB reyting sıralaması merak ediliyor. İşte, 27 Şubat 2024 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 08:30 Güncelleme: 28.02.2024 - 08:30
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        • 1

          Televizyon izleyicileri takip ettikleri programların reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam Survivor All Star, Senden Önce, Bahar, Yabani ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle seyircisiyle buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 27 Şubat 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması...

        • 2

          27 ŞUBAT 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 27 Şubat Salı gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          27 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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