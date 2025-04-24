Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 23 Nisan Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, Survivor ve Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 23 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...