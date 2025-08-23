Reyting sonuçları 22 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu, hangi yapım zirvede?

Her Cuma televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Büyük Yıkım: Rampage, Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor", Yol Arkadaşım 2, Tosun Paşa gibi yapımlar yayınlandı. Peki 22 Ağustos reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?