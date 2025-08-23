Habertürk
        Reyting sonuçları 22 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu, hangi yapım zirvede?

        Reyting sonuçları 22 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu, hangi yapım zirvede?

        Reyting sonuçları ile günün en çok izlenen yapımı belli oluyor. Cuma günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasında birinci oluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Giriş: 23.08.2025 - 08:14 Güncelleme: 23.08.2025 - 08:14
        • 1

          Her Cuma televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Büyük Yıkım: Rampage, Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor", Yol Arkadaşım 2, Tosun Paşa gibi yapımlar yayınlandı. Peki 22 Ağustos reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI 22 AĞUSTOS 2025

          Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır

        • 3

          GEÇEN HAFTANIN REYTİNGLERİ NASILDI?

          AB grubunda Masterchef birinci, Masterchef özet ikinci, Now Ana Haber üçüncü, Aşkı Memnu tekrarı dördüncü oldu.

          Total’de Masterchef Türkiye birinci, Now Ana Haber ikinci, Aşkı Memnu tekrarı üçüncü oldu

