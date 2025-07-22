Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ABC, AB ve Total reyting sıralamasını araştırıyor. 21 Temmuz Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Turnike, MasterChef Türkiye, Düğün Dernek, Canım Kardeşim, Recep İvedik 2 ve Gönül Dağı gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 21 Temmuz 2025 reyting sonuçları ABC, AB ve Total tablosu...