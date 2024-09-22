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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 21 Eylül 2024 Cumartesi: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 21 Eylül 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 21 Eylül Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam yeni sezon dizisi Kör Nokta yayın hayatına başladı. Diğer kanallarda ise Yalan, Gönül Dağı, Siyah Kalp, Yabani ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 21 Eylül 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 08:02 Güncelleme: 22.09.2024 - 08:02
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 21 Eylül Cumartesi akşamı Siyah Kalp, Yalan, Gönül Dağı, Kör Nokta, Yabani ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için araştırmalara başladı. Peki, 21 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          21 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 21 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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