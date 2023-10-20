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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 19 Ekim: Milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi! AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 19 Ekim: Milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi!

        Reyting sonuçları 19 Ekim Perşembe günü yayınlanan yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla ilan edilen milli yas nedeniyle birçok yapım geçtiğimiz gün ekrana gelmedi. Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 19 Ekim reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:12
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        • 1

          19 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Cumartesi akşamına kadar ülkemizde ilan edilen milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          19 Ekim AB ve total reyting sonuçları:

        • 2

          19 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          3 ESRA EROL'DA

          4 ATV ANA HABER

          5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          6 HUDUTSUZ SEVDA (TKR)

          7 ALDATMAK (TKR)

          8 SHOW ANA HABER

          9 KANAL D ANA HABER

          10 MUCIZE ASK (T.S)

        • 3

          19 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          4 KANAL D ANA HABER

          5 DILEK TASI (TKR)

          6 ATV ANA HABER

          7 ALDATMAK (TKR)

          8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

          9 SICAK GELISME

          10 MUCIZE ASK (T.S)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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