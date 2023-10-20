19 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Cumartesi akşamına kadar ülkemizde ilan edilen milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

19 Ekim AB ve total reyting sonuçları: