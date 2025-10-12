Habertürk
        Reyting sonuçları 11 Ekim Cumartesi: Dün en çok ne izlendi, hangi dizi, film birinci oldu?

        Televizyon ekranlarında yayınlana yapımlar reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması açıklanıyor. 11 Ekim Cumartesi Aynadaki Yabancı, Gönül Dağı, Ben Leman dizileri, TV8'de ise MasterChef yeni bölüm ardından Bulgaristan Türkiye maçı canlı yayınlandı. Peki, 11 ekim reyting sonuçları nasıl, en çok hangi yapım izlendi? İşte dünün reyting sonuçları

        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 12.10.2025 - 11:51
          Dünün reyting sonuçları açıklanınca Total, AB sıralama belli olacak. Dün akşam Aynadaki Yabancı, Gönül Dağı, Ben Leman dizileri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 11 Ekim 2025 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?

          11 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          11 Ekim reyting sonuçları açıklandı

          TOTAL

          1 BULGARİSTAN - TÜRKİYE KARŞILAŞMASI

          2 GÖNÜL DAĞI

          3 GÜLLER VE GÜNAHLAR

          4 AYNADAKİ YABANCI

          5 BEN LEMAN

          AB

          1 BULGARİSTAN - TÜRKİYE KARŞILAŞMASI

          2 BEN LEMAN

          3 GÜLLER VE GÜNAHLAR

          4 KANAL D ANA HABER

          5 GÖNÜL DAĞI

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Aynadaki Yabancı” , 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Ben Leman, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.

          ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı.

        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        Sofya'da Türk gecesi!
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
