Reyting sonuçları 11 Ekim Cumartesi: Dün en çok ne izlendi, hangi dizi, film birinci oldu?
Televizyon ekranlarında yayınlana yapımlar reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması açıklanıyor. 11 Ekim Cumartesi Aynadaki Yabancı, Gönül Dağı, Ben Leman dizileri, TV8'de ise MasterChef yeni bölüm ardından Bulgaristan Türkiye maçı canlı yayınlandı. Peki, 11 ekim reyting sonuçları nasıl, en çok hangi yapım izlendi? İşte dünün reyting sonuçları
Dün akşam Aynadaki Yabancı, Gönül Dağı, Ben Leman dizileri yayınlandı. Peki, 11 Ekim 2025 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?
11 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
11 Ekim reyting sonuçları açıklandı
TOTAL
1 BULGARİSTAN - TÜRKİYE KARŞILAŞMASI
2 GÖNÜL DAĞI
3 GÜLLER VE GÜNAHLAR
4 AYNADAKİ YABANCI
5 BEN LEMAN
AB
1 BULGARİSTAN - TÜRKİYE KARŞILAŞMASI
2 BEN LEMAN
3 GÜLLER VE GÜNAHLAR
4 KANAL D ANA HABER
5 GÖNÜL DAĞI
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Aynadaki Yabancı” , 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Ben Leman, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.
ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı.
