Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları
"Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu gündeme geldi. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 15 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…
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Resmi Gazete, 15 Nisan 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Peki, 15 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte ayrıntılar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hat Bakım Onarım Memuru, Tren Teşkil Memuru, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2020/24855 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2020/40402 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2020/8339 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2021/44360 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2022/57577 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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