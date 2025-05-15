Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 15 Mayıs 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: İşte 15 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 15 Mayıs Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 15 Mayıs 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 00:49 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          15 Mayıs Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra yargıtay kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        • 2

          15 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÖNETMELİKLER

          –– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği

          YARGI BÖLÜMÜ

          YARGITAY KARARLARI

          –– Yargıtay 7 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Trump İstanbul'a gelmiyor
        Putin ve Trump İstanbul'a gelmiyor
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        ABD'den Türkiye'ye silah satışı
        ABD'den Türkiye'ye silah satışı
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Dumandan zehirlenen karı-koca ölü bulundu
        Dumandan zehirlenen karı-koca ölü bulundu
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        Havalar neden hala serin?
        Havalar neden hala serin?
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Habertürk Anasayfa