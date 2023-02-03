2012 yılında yapılan bir çalışmada, kırmızı tabakta servis edilen krakerlerin, beyaz ya da mavi tabakta servis edilenlere göre daha az tüketildiğini belirtmiştir. Bu durumun, kırmızı rengin genellikle "tehlike" ile özdeşleştirilmiş olmasından kaynaklanabileceği, yani besinden kaçınmaya ve besin tüketiminde azalmaya yol açabileceği belirtilmiştir. Renklerin aynı zamanda psikolojik etkileri de vardır. Motivasyon, algılama, karar verme gibi konularla renk kavramı geniş bir şekilde araştırılmıştır. Araştırmalar rengin algılamayı etkileyebileceğini göstermiştir.