Yeşil

Yeşil renk doğası gereği rahatlatıcı etkiler gösterir. Tazelik, serinlik, doğa, baharı ve canlılığı çağrıştıran renk olup, doğayı ve tazeliği çağrıştırmak adına besin ürünlerinde kullanılmaktadır. Bu nedenle dengeli beslenmek için yeşil sıklıkla kullanılması gereken bir renktir. Yaratıcılığı arttıran bir renktir. Sağlıklı bir mutfağa sahip olduklarının imajını vermek isteyen restoranların dekorasyonunda sıklıkla yeşil rengi tercih ettiklerini görebilirsiniz. Gözümüzün en çok karşılaştığı renktir. Yemek odalarında ve mutfakta bu rengin kullanımı ferah ve huzurlu bir ortam yaratmanıza yardım eder. Bu da sizin yemek tercihi yaparken daha sağlıklı ve sakin kararlar vermenizi sağlar. Böylece kalorisi yüksek abur cuburlar, kızartmalar ve yağlı yiyecekler yerine, daha sağlıklı ve pişman olmadan tüketeceğiniz tercihler yapmaya yönelirsiniz.