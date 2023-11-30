Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Renkler hakkında daha önce duymadığınız 9 ilginç gerçek: Aslında cinsiyetleri ve tatları var

        Renkler hakkında daha önce duymadığınız 9 enteresan bilgi: Aslında cinsiyetleri ve tatları var

        Renkler, hayatımızın her alanında var olan ve bizi çevreleyen önemli unsurlardır. Ancak, renklerin sadece gözümüze hitap eden birer güzellik unsuru değildirler. Renkler aynı zamanda psikolojik ve fizyolojik etkileri olan güçlü unsurlardır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MAVİ BİR DÖNEM ALT SINIF İNSANLARIN RENGİYDİ

          Dünyanın en çok sevilen rengi olarak bilinen "mavi" bir dönem alt kesim insanların kullandığı bir renk olarak kullanılıyordu. Antik Roma döneminde yaşayan zenginlerin favori renkleri beyaz, siyah ve kırmızıydı. Alt sınıf toplumdaki insanlar ise mavi renk kıyafetler giyerdi.

        • 2

          YENİDOĞAN BEBEKLER BİR SÜRE SADECE KIRMIZI RENGİNİ AYIRT EDER

          Yenidoğan bebeklerin bilinçleri yeterince oluşmadığı için tıpkı doğadaki yavrular gibi içgüdüleriyle hareket ederler. Bebeklerin içgüdülerini tetikleyen en büyük etkenlerden birisi ise renklerdir. Ortalama iki haftalıkken ilk ayırt ettikleri renk kırmızıdır. Gün geçtikçe becerileri gelişir ve beş aylıkken tüm renkleri ayırt edecek duruma gelirler ancak uzun bir süre dünyanın rengi onlar için kırmızıdır.

        • 3

          ESKİDEN RENKLERDEN SOYUT BİR ŞEKİLDE BAHSEDİLMİYORDU

          Antik Yunan'daki renk kavramını araştıran Michel Pastoureau göre eskiden renklerden kavramsal olarak bahsedilmiyordu. Günümüzde maviye güzel, siyaha iç karartıcı bir renk diyorsak, Roma döneminde bir insan "mavi çiçek ne güzel" veya "kırmızı masa ne kadar çirkin" şeklinde tanımlama yapıyordu. Yani renkler sıfat görevi görüyordu. Bugünkü gibi soyut kavramlar şeklinde bahsedilmiyordu.

        • 4

          SİVRİSİNEKLERİN DİKKATİNİ EN ÇOK BU RENKLER ÇEKİYOR

          Florida Üniversitesi'nden görevli Jonathan Day tarafından yapılan bir araştırmaya göre sivrisinekler, özellikle öğleden sonraki saatlerde görsel temelli bir arama biçiminde yiyecek arıyorlar. Dikkatlerini en çok çeken renklerden birisi ise mavi, lacivert, siyah ve kırmızı gibi koyu renkler.

        • 5

          RENKLERİN CİNSİYETİ VAR

          Maryland Üniversitesi'nde görevli sosyolog Philip Cohen tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre kadın ve erkek katılımcılara en çok sevdikleri renkler soruldu. Mavi renk, cinsiyet ayırt etmeksizin çoğunluğun favorisi seçildi.

          Kadınların yüzde 27'si mor, erkeklerin yüzde 25'si ise yeşil rengi sevdiklerini söyledi. Arizona Üniversitesi'nden görevli bir grup araştırmacının yaptığı bir diğer çalışmaya göre ise kadınların ve erkeklerin kırmızı rengi farklı gördüğü tespit edildi. Kadınlar, kırmızı-turuncu renk spektrumunu erkeklere göre çok daha iyi algılıyor. Araştırmacılar bunun nedeninin kadınlarda bulunan XX kromozomundan kaynaklandığını söylüyor.

        • 6

          RENKLERİN TADI DA VAR

          Polytechnic University of Valencia ve Oxford Üniversitesi'nde görevli bir grup araştırmacının yaptığı deney sonuçları Journal of Sensory Studies dergisinde yayımlandı. Bu deneyde katılımcılara beyaz, krem, kırmızı ve turuncu renge sahip dört farklı bardakta aynı sıcak çikolatan verildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu, krem ve turuncu renkli bardaklarda içilen sıcak çikolatanın lezzetli olduğunu söyledi.

        • 7

          IŞIKLAR KAPALIYKEN GÖRÜLEN RENK SİYAH DEĞİLDİR

          Işıklar kapalıyken görülen renk aslında siyah değil. Karanlığa alıştığınız zaman gördüğünüz renk siyahtir ancak tam ışıklar kapanınca karanlık olmaya başlayana kadar görülen renk grinin koyu bir tonu olarak aldandırılan "eigengrau" rengidir.

        • 8

          KIRMIZI VE SARI RENKLERİN ACIKTIRICI ETKİSİ KANITLANDI

          Kırmızı ve sarı renginin bilimsel olarak insanlar üzerinde acıktırıcı bir etki yarattığı kanıtlanmıştır. Ketçap ve Hardal teorisi olarak adlandırılan bu durum tüm dünyada restoranların tercih ettiği renklerden birisidir.

        • 9

          DÜNYANIN EN SAKİNLEŞTİRİCİ RENGİ PEMBE

          Amerikan Biyososyal Araştırma Enstitüsü direktörü Dr. Alexander Schauss'a göre pembe dünyanın en sakinleştirici rengi. Kalp kaslarının hızlı çalışmasını önleyen pembe renk körlerini bile rahatlatıyor.

          Monash Üniversitesi Kaza Araştırma Merkezi'nin çalışmalarına göre ise otomobillerde en güven veren renk beyaz, en az güven veren renk ise siyahtır.

          Kaynak: Ucreative, Online Psychology Degree Guide, Bestlife

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        Habertürk Anasayfa