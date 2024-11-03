Reklamcıların aracı devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir giyim markasının reklam çekimleri için bölgeye giden cip takla attı. Kazada araçta bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Çat Vadisi'nde bir giyim markasının reklam çekimleri için bölgeye giden cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar H.A., M.A., E.E., R.Ö. ve K.B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.