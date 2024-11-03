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        Haberler Gündem Güncel Reklamcıların aracı devrildi: 2'si ağır 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Reklamcıların aracı devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir giyim markasının reklam çekimleri için bölgeye giden cip takla attı. Kazada araçta bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:22
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        Reklamcıların aracı devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Çat Vadisi'nde bir giyim markasının reklam çekimleri için bölgeye giden cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.

        Araçtan çıkarılan yaralılar H.A., M.A., E.E., R.Ö. ve K.B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #rize
        #trafik kazası
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