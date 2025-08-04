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        Haberler Dünyadan Reklam filmi ırkçı bulunan Sydney Sweeney'e Donald Trump sahip çıktı - magazin haberleri

        Reklam filmi ırkçı bulunan Sydney Sweeney'e Donald Trump sahip çıktı

        Rol aldığı reklam filmi nedeniyle Nazi propagandası yapmakla suçlanan ve ardından siyasi görüşünden dolayı eleştirilen Sydney Sweeney'i, ABD Başkanı Donald Trump savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 10:59 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:59
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        Donald Trump, Sweeney'e sahip çıktı
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        Kullanılmış banyo suyundan sabun üretmesiyle son günlerde adından söz ettiren Sydney Sweeney, çektiği reklamla manşetlere çıktı. Sweeney, reklam filmi nedeniyle tepkilerin odağında bulunuyor. ABD'li bir giyim markasının kot pantolon reklamında, sarışın oyuncunun genlerinin pantolona uygun olduğunun ima edilmesi tepki çekince, beyaz üstünlüğünü savunduğu iddia edilen reklam, yayından kaldırıldı. Birçok kişi markayı reklam aracılığıyla ırkçılık, soykırım ve Nazi propagandası yapmakla suçladı.

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        27 yaşındaki Sydney Sweeney, reklamıyla ilgili tepkilerden hemen sonra yeni bir tartışma dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Sweeney'in siyasi tercihi hakkında haberler ortaya çıktı. Birçok kaynak tarafından incelenen kamuya açık kayıtlara göre oyuncu, Haziran 2024'te Florida'da Cumhuriyetçi Parti üyesi olarak kaydolmuştu.

        "CUMHURİYETÇİYSE REKLAMI HARİKADIR"

        Tartışmanın, Sydney Sweeney'in siyasi görüşünü eleştirmeye doğru gitmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuya dâhil olmasına yol açtı. Trump, Sweeney'in Cumhuriyetçi olarak seçmen kaydının yapıldığını öğrenince çok sevindi. Trump, basının konuyla ilgili sorusu karşısında heyecanını gizlemeyerek; "Ah, şimdi reklamına bayılıyorum. Ne kadar çok insanın Cumhuriyetçi olduğunu bilseniz şaşırırsınız" dedi.

        Donald Trump, partisine Sydney Sweeney'in kayıtlı oluşunu kastederek; "Bunu ben bilmiyordum ama bana söylediğinize sevindim" ifadesini kullanarak ekledi: Sydney kayıtlı bir Cumhuriyetçiyse, reklamının harika olduğunu düşünüyorum.

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        Sydney Sweeney'in siyasi tercihi daha önce de konuşulmuştu. 2022'de annesinin 60'ıncı doğum günü partisinde bazı konukların, Trump taraftarlarının yaptığı gibi MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Harika Yap) yazılı şapkalara benzeyen tarzda şapkalar kullandığı fotoğraflar nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

        O zamanlar Sydney Sweeney, kutlamanın siyasi bir yönü varmış gibi yanlış yorumlandığını söylemişti.

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        #Sydney Sweeney
        #Donald Trump
        #reklam
        #ırkçı

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