04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rehine filmi oyuncuları kimler, Rehine filmi konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Star TV'de ise bu akşam yayınlanacak Rehine filminin başrolünde Bruce Wills ve Kevin Pollak yer alıyor. İşte Rehine filmine dair detaylar...
REHİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Jeff Talley, Los Angeles'ta rehineler için arabuluculuk yapan bir polistir. Bir gün bir çocuğu rehin almış bir adamın intiharına ve çocuğu öldürmesine engel olamayınca bunalıma girer ve ufak bir kasabaya tayinini ister. Karısı ve çocuğu ile geldiği kasabada kaybettiği huzuru arayan Talley'i büyük sorunlar bekliyordur. Bir araba çalmak derdinde olan üç genç kasabada yine çalıntı bir kamyonetle dolaşırlarken bir markette lüks bir jeep görürler. Jeep'i gözlerine kestiren üç genç jeep'e gideceği evine kadar takip ederler.
Duvarı aşıp gizlice eve girerler ve Jeep'in sahibi olan Walter Smith ve çocuklarını rehin alırlar. Smith'in oğlu Tommy evdeki gizli alarmı çalıştır. Kasaba karakolundan bir bayan polis memuru evi kontrole gider fakat tam bir psikopat olan Marshall (Ben Foster) tarafından öldürülür. Bunun üzerine tüm kasaba polisi ve helikopterler evi kuşatır. Ancak Walter Smith'in evinde bir mafya babası olan Sonny Benza'nın milyonlarca doları bulunmaktadır. Durumu öğrenen Benza da adamlarına talimat vererek, Polis Şefi Talley'in karısını ve kızını rehin alır ve karşılığında Smith'in evinde bir DVD kapağında şifrelerin bulunduğu CD'yi alıp getirmesini ister.
REHİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
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