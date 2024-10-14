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        Haberler Magazin Reha Muhtar taburcu oluyor - Magazin haberleri

        Reha Muhtar taburcu oluyor

        Geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği kaza sonucunda hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Uğur Dündar, meslektaşının bu hafta taburcu olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:59
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          Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

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          Ağustos ayından beri hastanede tedavi gören Reha Muhtar'ın sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.

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          Bu süreçte zaman zaman meslektaşının sağlık durumuna dair gelişmeleri sosyal medyadan yayımlayan Uğur Dündar'dan yeni açıklama geldi.

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          TABURCU OLUYOR

          Dün Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Uğur Dündar; "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur" ifadelerini kullandı.

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