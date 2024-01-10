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        Haberler Gündem İnanç Regaip Kandili ibadetleri: Regaip Kandili ibadetleri nelerdir, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandilinde hangi hadis ve dualar okunur, nasıl tesbih çekilir?

        Regaip Kandili ibadetleri

        Üç ayların başlangıcını temsil edilen Regaip Kandili'ne günler kaldı. 12 Ocak Cuma günü idrak edilecek Regaip Kandili'nde, İslam alemi günü ibadet ederek değerlendirecek. Bu kapsamda birçok kişi tarafından Regaip Kandili ibadetleri aranıyor. İşte, Diyanet İşleri ile 2024 Regaip Kandili ibadetleri okunacak, sure ve dualar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:18
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        • 1

          Regaip Kandili'ne günler kala günü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, kandil günü hangi nasıl ibadet edebileceğini araştırıyor. Müslümanlar için özel bir anlama sahip olan kandillerde oruç tutmak, namaz kılmak ve tesbih çekmek ayrı bir öneme sahip. Peki, Regaip Kandili ibadetleri nelerdir, nasıl ibadet edilir, okunacak dualar ve sureler hangileri? İşte detaylar...

        • 2

          REGAİP KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

          1) Regaip Kandili orucu;

          Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir.

          Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

        • 3

          Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

          Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

          “Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

        • 4

          REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

          Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

          Ayet-i kerîmede buyrulur:

          “(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

          Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

        • 5

          Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

          “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

          Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

          Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

          Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

          Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

          Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

        • 6

          Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

          Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

          Tekrar secde edip yine yetmiş kere

          Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

          Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

        • 7

          1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

          Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

          “Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”

          2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

          Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

          “Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere”Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.”

          3. Lâ ilâhe illallah

          Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”

        • 8

          REGAİP KANDİLİ NAMAZI

          Regaip Kandili'nde teheccüd namazı kılınması gerektiği söylenir. Yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı" denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa "Teheccüd" adını alır. Teheccüd namazı iki rekattan oniki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. (Muhammed Bin Abdullah Hanî, Âdâb, s. 264)

        • 9

          REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

          1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

          Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

          “Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”

          2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

        • 10

          Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

          "Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere”Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile."

          3. Lâ ilâhe illallah

          Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”

        • 11

          REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

          Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

          Lâ ilâe illallah

          Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

          Estağfirullah

          Sübhanallah

          Elhamdülillâh

          Allahu ekber

          Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

          Allah

          tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

          Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.

        • 12

          RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

          - Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.

          - Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

          - Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

          - Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

          - Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

          - Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

          - Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

          - Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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