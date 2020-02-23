Regaib Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? sorularının cevabı Diyanet İşleri dini günler takviminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı hicri 1441 ve 1442 yıllarını kapsayan miladi 2020 yılı takvimini yayınladı. 2020 üç aylar başlangıç tarihi haberimizde.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam dünyasında üç aylar olarak adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan aylarından ilki olan Receb ayı Miladi takvime göre 25 Şubat 2020'de başlıyor ve 21 Mart'ta sona eriyor. Şaban ayından sonra Ramazan ayı da idrak edilecek ve 3 aylar 23 Mayıs'ta biten Ramazan ayı ile birlikte sona erecek.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

2020 yılının ilk kandili 27 Şubat'ta idrak edilecek Regaib Kandili olacak. Regaib Kandili aynı zamanda mübarek üç aylar olarak bilinen ve Receb, Şaban, Ramazan aylarında idrak edilen ilk kandil.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - DİYANET

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1441 26 OCAK-2020 PAZAR ........ 1 RECEB 1441 25 ŞUBAT-2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 3 RECEB 1441 27 ŞUBAT-2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1441 21 MART-2020 CUMARTESİ MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1441 25 MART-2020 ÇARŞAMBA ........... 14 ŞABAN 1441 07 NİSAN-2020 SALI BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1441 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1441 22 HAZİRAN-2020 PAZARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1441 22 TEMMUZ-2020 ÇARŞAMBA ........ 9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ 1 R.EVVEL 1442 18 EKİM-2020 PAZAR ........ 11 R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1442 16 KASIM-2020 PAZARTESİ ........ 1 C.EVVEL 1442 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA ........