'Recep Usta'nın maceraları

Rüştü Onur Atilla’nın başrolünü üstlendiği 'İngiliz Anahtarı'nın setinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Bir cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan 'Recep Usta'nın komik hikâyesini konu alan filmin çekimleri ekim sonunda tamamlanacak.

Çekimleri Kalamış’taki bir apartman dairesinde yapılan 'İngiliz Anahtarı', işini sevmeden ve beceriksizce yapan tesisatçı 'Recep Usta’nın başına gelen bir dizi tuhaf ve komik olayı konu alıyor. Tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan 'Recep Usta', bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli hale geliyor.