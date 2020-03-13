Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu akşam seyircisiz oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde stadyumu dezenfekte etti.

Ekipler tarafından tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı.