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Recep ayının 15. günü gecesi ibadetleri: 2022 Recep ayı 15. gecesi yapılacak ibadetler neler, fazileti nedir ve hangi dualar okunur?

Recep ayının 15. günü gecesi ibadetleri: 2022 Recep ayı 15. gecesi yapılacak ibadetler neler, fazileti nedir?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının başlamasıyla beraber Recep ayının 15. günü gündem oldu. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaşımız; 2022 Recep ayı 15. gecesi yapılacak ibadetler neler, fazileti nedir sorularının cevaplarını arıyor. İşte merakla araştırılan Recep ayının 15. günü gecesi ibadetleri...

16.02.2022 - 15:56 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Receb Ayı ile başlayan üç aylar Şaban ayı ile devam edip 11 ayın sultanı Ramazan ile birlikte sona eriyor. Bu mübarek ayları ibadetle geçirmek isteyen müslüman vatandaşlar, "Recep ayı ibadetleri nelerdir ve şu an içinde bulunduğumuz Recep ayının 15. gününün ibadetleri nelerdir?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

    RECEP AYI NE ZAMAN 2022?

    2022'de üç aylar 2 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 3 Şubat 2022 günü gerçekleşecek.

  • RECEP AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN?

    Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ismi verilmiştir. Recep ayının 14. günü 15 Şubat Salı, 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.

     

  • RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

    Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

    Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

    Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi. Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı “tamamıyla” oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın “çoğu” olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların “Eyyâm-ı biyz” denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı.

     

     

     

  • RECEP AYININ FAZİLETİ NEDİR?

    Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

    Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

    Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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