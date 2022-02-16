Receb Ayı ile başlayan üç aylar Şaban ayı ile devam edip 11 ayın sultanı Ramazan ile birlikte sona eriyor. Bu mübarek ayları ibadetle geçirmek isteyen müslüman vatandaşlar, "Recep ayı ibadetleri nelerdir ve şu an içinde bulunduğumuz Recep ayının 15. gününün ibadetleri nelerdir?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

RECEP AYI NE ZAMAN 2022?



2022'de üç aylar 2 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 3 Şubat 2022 günü gerçekleşecek.