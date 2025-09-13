Habertürk
        Real Madrid, Sociedad'ı 2 golle devirdi: Arda Güler yıldızlaştı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Sociedad'ı 2 golle devirdi: Arda Güler yıldızlaştı!

        La Liga'nın 4. haftasında Arda Güler'in gol attığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 19:42 Güncelleme: 13.09.2025 - 19:42
        Arda Güler attı, Real Madrid kazandı!
        İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

        Estadio Municipal de Anoeta Stadı'ndaki karşılaşamaya hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 12. dakikadaki golüyle öne geçti.

        Maçın 32. dakikasında gole giden Mikel Oyarzabal'i düşüren Dean Huijsen, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        44. dakikada Mbappe'nin pasında topla buluşan Arda Güler, düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü attı.

        56. dakikada Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.

        Real Madrid, puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken Real Sociedad, 2 puanla 17. sırada yer aldı.

