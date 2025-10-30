Habertürk
        REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE! EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague sekizinci hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Mücadeleyi Tomislav Hordov, Olegs Latisevs ve Saso Petek hakem üçlüsü yönetecek. Sarı lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Arturs Zagars ve bireysel çalışmalarını sürdüren Brandon Boston Jr. bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kanalı ve saati...

        Giriş: 30.10.2025 - 20:14 Güncelleme: 30.10.2025 - 20:14
          Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında İspanya ekibi Real Madrid'e konuk oluyor. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, bu zorlu deplasmandan galip ayrılıp moral depolamak ve yeniden ritim bulmak istiyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Real Madrid’in de 3 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. Peki Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle linki ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

          REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı, 30 Ekim 2025 Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak.

          REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Movistar Arena'da oynanacak mücadele, S Sport’tan canlı yayınlanacak.

          Karşılaşmayı Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

          REAL MADRID – FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport platformuna üye olabilir ve sarı lacivertlilerin mücadelesini canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
