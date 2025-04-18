Real Madrid'de bomba iddia: Ancelotti yerine Klopp!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde elenen ve La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Real Madrid'de, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yerine Jürgen Klopp'un düşünüldüğü iddia edildi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e elenen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'yle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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İspanyol devi, deneyimli İtalyan çalıştırıcıyla yollarını ayırması halinde yerine gelecek isim için çalışmalarına şimdiden başladı.
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KLOPP İLE REAL MADRID GÖRÜŞECEK
Sport'ta yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra futbola ara veren ve Red Bull'un küresel futbol başkanı görevine getirilen Alman teknik direktör Jürgen Klopp'u takımın başına getirmek istiyor.
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57 yaşındaki Alman teknik adamın Real Madrid ile görüşmeyi kabul ettiği haberin detaylarında yer aldı.
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Başkan Florentino Perez'in de, Hansi Flick'in Barcelona'sına karşı bir panzehir olarak Alman teknik adamı ciddi şekilde düşündüğü ifade edildi.
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TEMMUZ'DA GÖRÜŞME SAĞLANACAK
Ayrıca Klopp'a yakın kaynaklar UOL Esporte'ye konuştu ve "Klopp'a yakın kaynaklar kişiler, onun temmuz ayından itibaren Real Madrid veya Brezilya Milli Takımı ile teknik direktörlük için görüşmeyi kabul edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
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