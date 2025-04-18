Real Madrid'de bomba iddia: Ancelotti yerine Klopp!

TEMMUZ'DA GÖRÜŞME SAĞLANACAK

Ayrıca Klopp'a yakın kaynaklar UOL Esporte'ye konuştu ve "Klopp'a yakın kaynaklar kişiler, onun temmuz ayından itibaren Real Madrid veya Brezilya Milli Takımı ile teknik direktörlük için görüşmeyi kabul edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.