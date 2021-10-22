Salon: Wizink Center

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Milan Nedovic (Sırbistan)

Real Madrid: Huertel 10, Abalde 7, Hanga 6, Poirier 5, Yabusele 2, Williams 5, Causeur 16,ü Fernandez 6, Vukcevic, Alocen 8, Ndiaye 2, Taylor 3

Fenerbahçe Beko: De Colo 11, Henry 9 , Pierre 3, Vesely 10, Booker 6, Şehmus Hazer 4, Shayok 5, Melih Mahmutoğlu 7, Guduric, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 5

1. Periyot: 10-15

Devre: 35-41

3. Periyot: 50-52