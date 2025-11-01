Rams Park'ta Barış Alper Yılmaz'a tepki!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele etti.

Bu karşılaşmada sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz’a taraftarlar tepki gösterdi. Mücadelenin 74. dakikasında Yılmaz oyundan çıkarken, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken, bazı taraftarlar da alkışla destek verdi. 25 yaşındaki futbolcu daha sonra koşarak direkt yedek kulübesine gitti.

REKLAM advertisement1

Barış Alper Yılmaz’ın yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.