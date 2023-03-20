"Ekmekte fiyat değişikliği yok"

Ekmeğin ise geçen yıl 200 gramı 3 lirayken, bu sene 5 liradan satışa sunulduğunu aktaran Balcı, ekmekte de artış oranının yüzde 60-62 seviyelerinde yani yıllık enflasyonun altında bulunduğunu söyledi. Balcı, şöyle devam etti,

"Ekmek fiyatında değişiklik yok, ülke genelinde ekmeğin satışına 5 liradan devam edilecek. Şu anda gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik yer almıyor. Hem halkın alım gücünü göz önünde bulunduruyoruz hem esnafımızı düşünüyoruz. Esnafımızın da ayakta kalabilmesi için az da olsa ticaretini gerçekleştirmesi gerekiyor. Vatandaşımız pideyi alsın esnafımız da satabilsin diye ekmekle pide arasındaki makası çok fazla açmıyoruz. Dolayısıyla pide satışlarında geçen yıla oranla düşüş beklemiyorum."