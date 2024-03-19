Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ramazan'ın dokuzuncu günü iftar menüsü: Akşama ne pişirsem diyenler için salata çorba ana yemek tatlı tarifleri

        Ramazan'ın dokuzuncu günü için: İftarda sevdiklerinizle beraber yemeniz için örnek iftar menüsü tarifi

        Ramazan'ın dokuzuncu gününe girerken insanlar ''bugün ne pişirsem'' diye düşünmeye şimdiden başlıyor. Her gün yeni menü çıkartmanın zorluğunu yaşayanlar internette ''iftara ne pişirsem'' gibi cümleleri aratıyor. Peki, akşam orucunuzu açarken neler yiyebilirsiniz? İşte, sizin için örnek iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ramazan ayında çeşitli tarifler arasında seçim yapmak ve sofralarını zenginleştirmek isteyenler için bu süreç bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle iftar menülerini hazırlarken kararsız kalanlar için çorba, ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan bir tarif hazırladık. İşte, menüye dair detaylar...

        • 2

          KREMALI MANTAR ÇORBASI

          MALZEMELER:

          400 gram kültür mantarı

          1 adet orta boy kuru soğan

          2 yemek kaşığı un

          1 paket (200 ml) sıvı krema

          3 yemek kaşığı sıvı yağ

          1 yemek kaşığı tereyağı

          Damak tadınıza göre tuz ve karabiber

          1 tutam taze maydanoz

        • 3

          YAPILIŞI:

          Mantarlarınızı temizledikten sonra ince ince doğrayın. Bu sırada bir tencere çıkartın ve içerisine sıvı yağ ile tereyağı koyup ince ince doğradığınız soğanı ekleyin. Soğanlar biraz pembeleşince doğradığınız mantarları da ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Bu aşamada ununu ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra kremasını ekleyin.

          Çorbanızı orta hararetli ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca altını kısıp 10 dakika kadar daha kaynatın. Ateşten almadan tuz ve karabiberini ve ince ince doğradığımız maydanozları da ekleyip bir taşım daha kaynattığınızda çorbanız servise hazır olacaktır. Afiyet olsun!

        • 4

          SOSYETE MANTISI

          MALZEMELER:

          3 adet yufka

          2 yemek kaşığı tereyağı

          1 adet yumurta

          300 gram kıyma

          1 adet kuru soğan

          1 çay kaşığı tuz

          1 çay kaşığı karabiber

          1 kase yoğurt

          2 diş sarımsak

          2 yemek kaşığı salça

          4 yemek kaşığı zeytinyağı

        • 5

          YAPILIŞI:

          Soğanı soyun ve rendeleyip kıymayla karıştırın. İçine tuz ve karabiberini de ekleyip güzelce karıştırın. Bu sırada yufkanızı tezgaha serin. 4 eşit parçaya bölün. (Daha küçük mantılar isterseniz 6’ya veya 8’e de bölebilirsiniz.)

          Yufkaya sürmek için bir kapta tereyağını eritip ılınmasını bekleyin. Bu aşamada içerisine yumurtayı ekleyip çatalla çırpın. Yağlı yumurtalı karışımı fırçayla yufka parçalarına sürün. Yufkaların geniş kısımlarına hazırladığınız kıymalı harcı yerleştirip sıkıca rulo yapın.

        • 6

          Ruloyu kendi etrafında döndürerek spiral şekli verin. Pişerken açılmaması için kürdanla tutturup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Yumurtalı karışımdan mantıların üzerine sürün. Fırını 170 dereceye ayarlayıp üstü kızarana kadar pişirin.

          Bu arada üstüne dökülecek sosu için sarımsağı rendeleyip yoğurda ekleyin ve çırpın. Daha sonra başka bir tavada yağı ısıtıp salçayı içine ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Pişen mantıları fırından çıkarıp servis tabağına alın. Üzerine yoğurdu ve salçalı sosu gezdirip sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 7

          HELLİM PEYNİRLİ SALATA

          MALZEMELER:

          10 yaprak marul

          2 adet domates

          100 gram soya filizi

          3 adet ceviz

          4 dilim hellim peyniri

          1 tatlı kaşığı zeytinyağı

          3 çorba kaşığı mısır konservesi

        • 8

          YAPILIŞI:

          Önce marulları ve domatesleri bol suyla yıkayın. Marulları ince ince, domatesleri ise küçük küçük doğrayıp derin bir kaba alın. Bu sırada soya filizi ve mısırı da salata malzemelerine ilave edin.

          Cevizi ister küçülterek ister bütün halde ekleyip karıştırın. Bu aşamada hellim peynirini tavada kızartın ve salatanın üzerine dağıtarak ilave edin. Hellim peynirli salatanız servise hazır. Afiyet olsun!

        • 9

          YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

          MALZEMELER:

          1 litre süt

          1 su bardağı un

          1 su bardağı toz şeker

          1 kaşık nişasta (tüm çeşitleri olur)

          100 gram tereyağı

          1 paket şekerli vanilin

          2 adet damla sakızı (isteğe bağlı)

          ÜZERİ İÇİN:

          Toz tarçın

        • 10

          YAPILIŞI:

          Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip iyice karıştırarak yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 1 dakika içinde şekerini ve sütünü peş peşe ekleyin. Bu sırada damla sakızlarını havanda dövüp elde ettiğiniz tozu, tencereye ekleyin. Daha sonra suda çözdürdüğünüz nişastayı ve vanilini koyun.

          Nişasta sayesinde yoğunlaşan tatlıyı topaklanmaması için karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvam alınca 10 dakika soğumaya bırakın. Soğuyan tatlınızı 3 dakika boyunca bir mikser yardımıyla çırptığınızda yalancı tavuk göğsü servise hazır olacak. Kaselere veya tabağa alarak üzerine tarçın serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        Habertürk Anasayfa