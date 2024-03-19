YAPILIŞI:

Mantarlarınızı temizledikten sonra ince ince doğrayın. Bu sırada bir tencere çıkartın ve içerisine sıvı yağ ile tereyağı koyup ince ince doğradığınız soğanı ekleyin. Soğanlar biraz pembeleşince doğradığınız mantarları da ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Bu aşamada ununu ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra kremasını ekleyin.

Çorbanızı orta hararetli ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca altını kısıp 10 dakika kadar daha kaynatın. Ateşten almadan tuz ve karabiberini ve ince ince doğradığımız maydanozları da ekleyip bir taşım daha kaynattığınızda çorbanız servise hazır olacaktır. Afiyet olsun!