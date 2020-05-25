Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sokaklar boş kaldı - ERZURUM

AA

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi, kent meydanları, Tarihi Çifte Minareli Medrese çevresi ve işlek caddelerde vatandaşlar, yurt genelinde bayram sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bayramın ikinci gününde de uydu.Kentin giriş çıkış noktaları ile merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, görevli olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için sokağa çıkan vatandaş ve sürücülerin izin belgelerini kontrol edip bayramlarını kutladı.Sosyal mesafe kuralları konusunda bu vatandaşları uyaran polisler, sürücülerin ateşlerini ölçtü.Boş kalan cadde ve sokaklardaki sokak hayvanları ise dikkati çekti.