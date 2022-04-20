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Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Ramazan Bayramı için geri sayım başlamış durumda. 2 Nisan tarihinde başlayan mübarek Ramazan Ayının ikinci haftası da geride kaldı. Ramazan ayında tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. İşte Ramazan bitiş tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi...

20.04.2022 - 13:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İslam inancında farz olan ve için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan mübarek Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren müslüman alemi, sonrasında Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. Ramazan ayının ortasına gelinmesiyle Ramazan ayının bitiş tarihi ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitecek? İşte Ramazan Bayramı tarihi...

  • RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

    Bu seneki Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başladı. 2022 Ramazan ayı 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

    Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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