Rafa Silva'nın yeni adresini duyurdular!
Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Benfica'nın yıldızı Rafa Silva'nın yenı takımı belli oluyor. Benfica'dan ayrılan yıldız futbolcunun Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştığı ileri sürüldü. İşte detaylar...
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Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen Rafa Silva hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Adı sık sık Fenerbahçe ile Galatasaray'la anılan Rafa Silva, Suudi Arabistan transfer olmaya hazırlanıyor.
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Suudi Arabistan'da yayın yapan Ariyadhiah'ta yer alan habere göre Al-Shabab, Portekizli yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.
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Rafa Silva ve Al-Shabab cephelerinin tüm konularda anlaşmaya vardığı belirtilen haberde, oyuncunun kendisini üç yıllığına Körfez ekibine bağlayacak sözleşmeye imzasını atacağı ifade edildi.
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Haberde, Al-Shabab'ın 1 Temmuz'da lig yönetimi tarafından verilecek olan yeni bütçe onayını bekledikleri ve o tarihte transferin resmi olarak duyurulacağı da aktarıldı.
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VITOR PEREIRA'NIN ÖĞRENCİSİ OLACAK
Al-Shabab'ta eski Beşiktaşlı Romain Saiss, Ivan Rakitic ve Yannick Carrasco gibi isimler de forma giyerken, takımı eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira çalıştırıyor.
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2016/2017 sezonunun başında transfer olduğu Benfica'nın forması ile toplamda 326 karşılaşmaya çıkan Rafa Silva, 94 gol ve 79 asistlik performans sergiledi.