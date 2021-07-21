Sezonu erken açan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçında PSV'ye konuk oluyor. Transfer döneminde sağ bek, sol bek, merkez orta saha takviyesi bekleyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu henüz beklediği gibi güçlendirememesinin yanında koronavirüs ve sakatlıkların da etkisiyle buraya eksik bir kadroyla geldi. Sağ bekte hiç, orta sahada pek alternatifi bulunmayan Fatih Terim'in tercihleri kadar PSV'nin oyunu da belirleyici olacak. Sarı-kırmızılıları bu maçta nelerin beklediğini derledik...

TAM SAHA BASKI

Teknik direktörlüğünü Roger Schmidt'in yaptığı PSV, tam saha baskı yapmayı seven bir ekip. Yaş ortalaması 24 olan Hollanda ekibi, teknik direktörünün alametifarikası olan yüksek tempo ve baskı işini iyi kotarıyor. Fiziksel kalitesi, Galatasaray'a göre daha yüksek oyunculardan oluşan PSV, temsilcimize yapacağı ani baskılarla tehlikeler yaratabilir.

Luyindama'nın topu geriden çıkarmadaki zafiyeti ve Taylan Antalyalı'nın eksikliği de Galatasaray'ın savunmadan hücuma top çıkarmada elini oldukça zayıflatıyor.

ATLETİZM FARKI

Topun kaybedildiği alanda yoğun pres yapan PSV, dikine paslarla oynamayı seven ve hücumda setten ziyade koşularla sonuca ulaşmaya çalışan bir ekip. Topla buluşan futbolcu amiyane tabirle yardırıyor! Topsuz koşuları iyi yapabilen Hollanda ekibinin oyuncu grubundaki atlet yıldızlar, sarı-kırmızılı savunma karşısında en çok dikkat edilmesi gereken nokta olabilir.

Transfer olması beklenen ve Malen ile Dumfries bu maçta olmamasına rağmen Cody Gakpo, Noni Madueke, Mohamed Ihatteren gibi yıldızlar bire birlerdeki etkinlikleriyle takım arkadaşlarının işini çok kolaylaştırıyor. Diğer yandan PSV, maçların 60 ila 90. dakikalar arasında 23 gol buldu. Bu dakikalar ise Galatasaray'ın oyundan düştüğü dakikalar.

PHILIPP MAX'IN ORTALARI

PSV'nin en etkili silahlarından biri de sol bek Philipp Max'ın etkili ortaları. Geçen sezon yüzde 47,6 isabet ortalamasıyla orta açan yıldız futbolcu sol ayağını mükemmel kullanıyor. Hücuma katılmayı seven Max'ın bindirmeleri, sağ bekte problem yaşayan Galatasaray'ı en çok zorlayabilecek noktalardan biri.

ERAN ZAHAVI'NİN CEZA SAHASI ETKİNLİĞİ

Geçen yaz Hollanda ekibine transfer olan Eran Zahavi de Galatasaray için en ciddi tehdit. Tecrübesi ve oyun repertuvarıyla fark yaratabilen Zahavi, komple bir golcü. Sol ayak, sağ ayak ya da kafa fark etmeksizin golün her türlüsünü atabilen İsrailli yıldız, özellikle ceza sahasında etkili bir santrfor. Sezgileri ve pozisyon bilgisiyle fark yaratabilen Zahavi, ekstra önlem alınması gereken bir isim.