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        Haberler Futbol Fransa PSG, Xavi Simons'ı geri satın alıp, kiraladı! - Futbol Haberleri

        PSG, Xavi Simons'ı geri satın alıp, kiraladı!

        PSG geçen sezon geri alma maddesiyle PSV'ye gönderdiği Xavi Simmons'ı 6 milyon Euro bonservis bedeliyle geri aldı. 2027'ye kadar sözleşme imzalanan Hollandalı oyuncu bu kez de RB Leipzig'e kiralandı

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 18:44
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        PSG geri satın alıp yine kiraladı!
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        Fransa devi Paris Saint Germian, eski futbolcusu Xavi Simons'ı yeniden transfer edip, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e kiraladı.

        Paris ekibi, geçtiğimiz sezon başında geri alma maddesiyle bedelsiz olarak PSV Eindhoven'a gönderdiği Simons için 6 milyon euro bonservis bedeli öderken 2027 yılına kadarda sözleşme imzaladı.

        Öte yandan Fransız devi, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gelecek sezon için Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e kiraladığını duyurdu.

        Hollandalı futbolcu geçtiğimiz yıl PSV formasıyla 48 maçta 22 gol 12 asist kaydetti.

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