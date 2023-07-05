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PSG, teknik direktör Galtier ile yollarını ayırdı

Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Paris Saint Germain, teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı

Giriş: 05.07.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
PSG, teknik direktör Galtier ile yollarını ayırdı
AA / HABERTURK.COM

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Fransız teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in yanı sıra yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento'ya sezon boyunca gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerleri için her şeyin en iyisini diler." ifadeleri kullanıldı.

Galtier, Temmuz 2022'de göreve başladığı PSG ile geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

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