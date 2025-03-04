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        Haberler Bilgi Spor PSG- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSG- Liverpool muhtemel 11 - Şampiyonlar Ligi maçları

        PSG- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında PSG, Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Parc des Princes'de oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem D. Massa yönetecek. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, PSG- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:09
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde PSG- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Enrique'nin öğrencileri, grup aşamasını lider bitirip son 16'ya direkt katılan Liverpool ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen PSG- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          PSG- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

          Liverpool- PSG maçı 5 Mart Çarşamba (yarın) 23.00'te oynanacak.

        • 3

          PSG- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Heyecanla beklenen zorlu mücadele tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          PSG MUHTEMEL 11

          Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

        • 5

          LİVERPOOL MUHTEMEL 11

          Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota

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