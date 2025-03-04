Şampiyonlar Ligi'nde PSG- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Enrique'nin öğrencileri, grup aşamasını lider bitirip son 16'ya direkt katılan Liverpool ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen PSG- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda?