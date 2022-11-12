PSG, Fransa Lig 1 15. hafta mücadelesinde Auxerre,’yı Parc des Princes Stadyumu'nda konuk ediyor. Futbolseverler “PSG - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Serie A PSG - Auxerre maçı günü ve saati...