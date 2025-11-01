PSG: 1 - Nice: 0 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında PSG, evinde Nice'i 1-0 mağlup etti. 90+6'da Gonçalo Ramos'un attığı golle galibiyete ulaşan lider PSG, puanını 24'e yükseltti. Nice ise haftayı 17 puanla tamamladı.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında PSG, sahasında Nice'i konuk etti. Parc des Princes'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla PSG oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren golü, 90+6. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Nice ise 17 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta PSG, deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Nice ise Metz'e konuk olacak.