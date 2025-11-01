PSG: 1 - Nice: 0 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında PSG, sahasında Nice'i konuk etti. Parc des Princes'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla PSG oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golü, 90+6. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Nice ise 17 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta PSG, deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Nice ise Metz'e konuk olacak.