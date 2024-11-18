Meghan Markle'dan sonra şimdi de Prens Harry tek başına kameralar önünde

2018'de evlenmelerinden bu yana neredeyse hiç ayrı görüntü vermeyen Meghan Markle ile Prens Harry'nin son günlerden farklı etkinliklere tek başlarına katılımı, çiftin arasında bir sorun olduğu spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

Meghan Markle da geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta arkadaşlarıyla birlikte önce bir lansmana sonra da dans partisine katılmıştı.