Meghan Markle'dan sonra şimdi de Prens Harry tek başına kameralar önünde
Meghan Markle'ın geçtiğimiz günlerde ABD'de tek başına bir etkinliğe katılmasının ardından bu defa Prens Harry, Kanada'daki Gri Kupa maçına tek başına sürpriz katılım gösterdi. Çiftin son dönemde ayrı görüntü vermesi, aralarının bozuk olduğu, hatta ayrılabilecekleri söylentilerine yol açtı
- 1
2018'de evlenmelerinden bu yana neredeyse hiç ayrı görüntü vermeyen Meghan Markle ile Prens Harry'nin son günlerden farklı etkinliklere tek başlarına katılımı, çiftin arasında bir sorun olduğu spekülasyonlarını beraberinde getirdi.
Meghan Markle da geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta arkadaşlarıyla birlikte önce bir lansmana sonra da dans partisine katılmıştı.
- 2
Bu defa da Prens Harry Kanada Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçı Gri Kupa'ya tek başına sürpriz katılım gösterdi.
- 3
Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen, Winnipeg Blue Bombers ve Toronto Argonauts takımları arasında oynanan 111. Gri Kupa öncesinde Harry, eşi Meghan Markle olmadan sürpriz bir şekilde sahneye çıktı.
-
- 4
Harry başlama vuruşundan önce kısa bir süreliğine sahaya indi. Konuşma yapmadan tribündeki yerine dönmeye hazırlanan Prens, sahadan çıkarken bir taraftar tarafından kucaklandı.
- 5
Prestijli etkinliğin devre arası gösterisinde Jonas Brothers sahne aldı.
- 6
ABD'de yapılan Super Bowl adlı final maçının Kanada'daki bir benzeri olan Gri Kupa'nın devre arasında, Jonas Brothers'a dev bir dansçı grubu eşlik etti.
-