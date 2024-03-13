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        Haberler Gündem 3. Sayfa Poşete sarılı halde bulunan kadının ölümüyle ilgili yeni gelişme!

        İstanbul-Bağcılar'da poşete sarılı halde bulunan kadın cesediyle ilgili 3 kişi tutuklandı

        Bağcılar'da 48 yaşındaki Songül Kurt, iddiaya göre birlikte uyuşturucu aldığı Ensar Avuç'un evinde düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan dolayı korkan Avuç, kadının cansız bedenini bir poşete sararak sakladı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:15 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:15
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        Poşete sarılı halde bulunan kadının ölümüyle ilgili yeni gelişme!
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        Bağcılar'daki olay, 10 Mart Pazartesi günü Yeni Mahallede meydana geldi. Daireden gelen yoğun koku üzerine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdi. Ensar Avuç (60)'a ait olan evde yapılan aramalarda yatak odasında, üzeri kıyafetler ile kaplanmış bir poşet içerisinde Songül Kurt'un cesedi bulundu. Evde yapılan incelemelerde evde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. Bağcılar'da çay ocağı işlettiği belirlenen Avuç, başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

        "DÜŞEREK KAFASINI SEHPAYA ÇARPTI"

        Ensar Avuç'un ifadesinde, yaklaşık 10 gün önce beraber uyuşturucu madde kullandıklarını. Songül Kurt'un düşme sonucu kafasını sehpaya çarptığını, kaldırmaya çalıştığında beni bırak demesi üzerine bırakıp yattığını, sabah kalktığında ise Kurt'un hareketsiz olduğunu gördüğünü ve olayın kendi üzerine kalacağını düşünerek kimseye haber vermediğini, koku nedeniyle dört gün önce cesedi poşete koyduğunu söyledi. Ekiplerin çalışması sonucunda R.B. ve O.D.'nin olaydan sonra iki kez eve gelerek temizlik yapmalarına ve cesedi görmelerine rağmen kimseye haber vermedikleri belirlendi. Bunun üzerine ekipler R.B. ve O.D.'yi de yakalayarak polis merkezine götürüldü. Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada Ensar Avuç, R.B. ve O.D.'nin silah bulundurmak, narkotik, sahtecilik, hırsızlık, yağma gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu ve O.D'nin uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçundan arandığı tespit edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından Ensar Avcı, R.B. ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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