        Portekiz Filistin devletini tanıyacak | Dış Haberler

        Portekiz Filistin devletini tanıyacak

        Portekiz, Filistin devletini tanıyacağını duyururken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Filistin devletini tanıma konusundaki niyetini teyit etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 20:44 Güncelleme: 20.09.2025 - 23:01
        Portekiz Filistin devletini tanıyacak
        Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in yarın Filistin Devleti’ni tanıyacağını bildirdi.

        Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Portekiz'in Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını teyit eder. Resmi tanıma açıklaması New York’taki Yüksek Düzeyli Konferans'tan önce 21 Eylül Pazar günü yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

        Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu hafta İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıma konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

        MACRON'DAN AÇIKLAMA

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıma niyetinde olduğunu söyledi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron, “Gazze ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olması nedeniyle, Başkan Abbas'a pazartesi günü New York'ta Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi yineledim. Bu tanıma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış arzularını karşılamayı amaçlayan, bölgeye yönelik kapsamlı bir barış planının parçasıdır” ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Filistin yönetimine taleplerini de yinelediğini belirten Macron, “Bu bağlamda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlama konusundaki zorlukları ele almak için gerekli reformları uygulama kararlılığını yeniden teyit etti. Fransa, bu yolda Filistin makamlarının yanında olmaya devam edecek. Bölgenin tamamının güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
