Portekiz'den bomba iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni kalecisi
Transfer döneminde şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler kaleci takviyesine çevrildi. Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, kalesini Keylor Navas veya Dominik Livakovic'e emanet etmek isterken, Portekiz basınından bomba bir iddia geldi.
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Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de sıra kaleci takviyesine geldi.
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Sarı-lacivertlilerde kaptanlık pazubendini Dzeko'ya devreden ve Avrupa'dan talipleri olan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmaına kesin gözüyle bakılıyor.
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Milli file bekçisinin yerine kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Keylor Navas ve Dominik Livakovic'le görüşme halinde.
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Bonservisi Paris Saint-Germain'de (PSG) bulunan Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'a imza attırmak isteyen sarı-lacivertliler, Fransız ekibiyle resmi temaslara başladı.
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Geçen sezonu Notthingham Forest'ta kiralık geçiren Navas'ın PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. PSG, 36 yaşındaki kaleciyi bu yaz satmak istiyor.
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Navas geçtiğimiz sezon Notthingham Forest formasıyla çıktığı 17 Premier Lig maçında kalesinde 32 gol gördü.
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Tecrübeli file bekçisi, Nottingham Forest ve PSG dışında kariyerinde daha önce Saprissa, Albacete, Levante ve Real Madrid formalarını giydi.
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LIVAKOVIC İÇİN 8 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer kaleci adayı ise Dominik Livakovic...
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Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettiren 28 yaşındaki file bekçisiyle görüşmeler sürerken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Portekizli gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre Fenerbahçe, Livakovic'in transferi konusunda oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
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Sarı-lacivertlilerin Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
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Pedro Almeida, anlaşma sağlanması halinde Livakovic'in Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını belirtti.
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Hırvat kaleci geçen sezon forma giydiği 49 maçta 49 gol yerken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
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Kariyeri boyunca ülkesi Hırvatistan'da forma giyen Livakovic, sırasıyla NK Zadar, NK Zagreb ve Dinamo Zagreb'in kalesini korudu.