Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler
C vitamini deyince aklımıza yalnızca portakal, mandalina, greyfurt, limon gelse de bu besinler turunçgilleri aratmayacak derecede C vitamini içeriyor
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C vitaminiyle en çok özdeşleşen meyve olan portakal, neredeyse günlük C vitamini ihtiyacımızı tek başına karşılıyor.
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Ancak C vitamini deyince aklımıza yalnızca portakal, mandalina, greyfurt, limon gelse de bu besinler turunçgilleri aratmayacak derecede C vitamini oranına sahip. Orta büyüklükte bir portakal, 70 mg C vitamini içeriyor.
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Bağışıklığı güçlendirmek için genelde portakal tercih edilse de portakal yerine bu yiyecekleri tercih edebilirsiniz.
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Kivi, bir orta boy = 71 mg
Bir orta boy kivide bulunan C vitamini miktarı bir portakala yakın olsa da, bu meyve önemli ölçüde daha küçüktür; böylece iki tanesi kolayca tüketilebildiğinden C vitamini miktarı iki katına çıkarılabilir.
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Çilek, bir kap = 89 mg
Çilekte de portakaldan daha fazla C vitamini vardır. Bir kap çilek hastalık gelişimini önlemeye yardımcı olan diğer güçlü antioksidanlarla birlikte, neredeyse günlük tüm C vitamini ihtiyacını da karşılar.
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Brokoli, bir kap pişmiş = 102 mg
Brokoli de C vitamini açısından zengin olan bir turpgiller sebzesidir. Bir kap brokoli, günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir. Araştırmalar, turpgillerden düzenli olarak sebze yemenin oksidatif stresi azaltmaya ve kanser geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
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Brüksel lahanası, bir kap pişmiş = 98 mg
Brüksel lahanası, C vitamini yüklü bir başka turpgiller sebzesidir. Gün içinde C vitamini ihtiyacını gidermek için pişmiş Brüksel lahanası tüketebilirsiniz.
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Kale, bir kap doğranmış çiğ= 80 mg
Turpgiller familyasından bir sebze olan kale, bir portakaldan daha fazla C vitamini içerir.
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Sarı Kaliforniya biberi, bir kap = 275 mg
Bir kap dilimlenmiş Sarı Kaliforniya biberi, günde 275 miligram C vitamini sağlar.
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