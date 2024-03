Portakala alternatif: C vitamini ihtiyacınızı karşılayacak 9 farklı besin

9. GUAVA

Tropikal bir meyve olan guavanın fincan başına 376 mg C vitamini vardır. 2018 yılında Toksikoloji Araştırmaları dergisinde yayınlanan analize göre guava bitkisinin tamamı (köklerinden yapraklarına kadar) diyabet, tansiyon ve iltihaplanma gibi durumlara karşı faydalı olabilir.

Kaynak: Food Processing and Technology, Journal of Food and Nutritional Health, Journal of Agriculture and Food Research, Scientia Horticulturae, Journal of Agriculture and Food Research, Toxicology Research, Molecules, Biology, Science Direct, National Institutes of Health