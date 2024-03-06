Portakala alternatif: C vitamini ihtiyacınızı karşılayacak 9 farklı besin

C vitamini; yara iyileşmesi, kemik veya kıkırdak onarımı gibi çeşitli vücut fonksiyonları için önemlidir. Vücut C vitamini üretemediğinden dolayı onu yiyeceklerden almak gerekir. En çok bilinen portakalın yanı sıra birçok besinde de C vitamini bulunur. İşte, C vitamini bulunan diğer besinler ve günlük alınması gereken miktara dair detaylar...